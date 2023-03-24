Лейтенант Забываев танком заслонил товарищей от обстрела и помог отбить атаку

Танковая рота под командованием лейтенанта Владислава Забываева в составе батальонной тактической группы мотострелкового полка освобождала населенный пункт от националистов, которые бросили все свои силы на удержание за собой важного рубежа.
Танковая рота под командованием лейтенанта Владислава Забываева в составе батальонной тактической группы мотострелкового полка освобождала населенный пункт от националистов, которые бросили все свои силы на удержание за собой важного рубежа.
Свежие комментарии