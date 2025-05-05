Всё изменилось: генералы НАТО почувствовали удар России в пыльных бункерах. Как отметил военный корреспондент Евгений Линин, под удар российской армии теперь могут попасть не только военные объекты противника, где сконцентрировано производство, хранятся боеприпасы и топливо для ВСУ, но и западные специалисты.
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