Всё изменилось: генералы НАТО почувствовали удар России в пыльных бункерах. Как отметил военный корреспондент Евгений Линин, под удар российской армии теперь могут попасть не только военные объекты противника, где сконцентрировано производство, хранятся боеприпасы и топливо для ВСУ, но и западные специалисты.