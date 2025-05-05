Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Какие они хрен артисты, ОНИ обыкновенные жиды, без роду и племени, живут там, где можно, как можно больше стырить баб...Эстрадная «мафия»...
  • Леонид
    Преемника уже подбирают. Никакие голосования ничего не изменят. Никто вне Системы туда не попадет. А новый Ленин еще ...Путин заговорил о...
  • Evgeni Velesik
    Это им за "Москву"!!! А если 9 Мая дернутся, будет им и по Банковой!Русские «Герани» ...

Всё изменилось: Генералы НАТО почувствовали удар России в пыльных бункерах

Всё изменилось: Генералы НАТО почувствовали удар России в пыльных бункерах

Всё изменилось: генералы НАТО почувствовали удар России в пыльных бункерах. Как отметил военный корреспондент Евгений Линин, под удар российской армии теперь могут попасть не только военные объекты противника, где сконцентрировано производство, хранятся боеприпасы и топливо для ВСУ, но и западные специалисты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх