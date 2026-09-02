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Царьград

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Поисковые группы нашли тело пропавшей 1 сентября Марии Хмелевой

Поисковые группы нашли тело пропавшей 1 сентября Марии Хмелевой

Мария Хмелева исчезла 30 августа в районе Местии, отправившись к леднику Чалаади. Спасатели, кинологи и местные жители вели поиски, но 1 сентября тело девушки было обнаружено в воде.

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