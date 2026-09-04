Not So Fast: Mistrial Declared In Lindsay Clancy Murder Trial, But Judge Gives Defense An Hour To Seek Stay Update (1226ET): After the jury remained deadlocked following 36 hours of deliberations over seven days, Judge William Sullivan declared a mistrial in the Lindsay Clancy murder case - however he's given the defense one hour to seek a stay from the Massachusetts Supreme Judicial Court.
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