Мы трудимся

Лето - это прекрасная пора, когда дети могут в свое удовольствие играть, бегать, загорать, наблюдать за работой взрослых на огороде, в цветнике, а также принимать непосредственное участие в трудовой деятельности.
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