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День святого Николая в России: когда и как празднуется в 2024 году

День святого Николая в России: когда и как празднуется в 2024 году

Святой Николай — один из самых почитаемых христианских святителей. Расскажем, когда отмечается праздник Николая Чудотворца в России, какие существуют традиции празднования, как отметить день святого Николая и что подарить детям.

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