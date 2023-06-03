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    Домашнее задание - это закрепление пройденного материала на уроке . Без этого нельзя! Тогда кто вырастет из наших дет...﻿В России предлож...

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