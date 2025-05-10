Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Добрый Кот
    Представьте, сколько бабла Путин вложит в восстановление  Украины после примирения? А он обязательно вложит безвозмез...«Мы доведём дело ...
  • seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
    Ух ты,ах ты! Без Лены мы бы и ничегошеньки не знали, и про ПАРАД также!Россия лишила сам...
  • Татьяна Татьяна
    НЕНАВИЖУ всю эту чмошную шоблу. Их предназначение крутить ослам хвосты в своих кишлаках, а не лезть со своими мерзким...«Как нам жить дал...

«Это плохой народ, гнилой»: иноземец выступил против русских и внезапно оказался в дурдоме

«Это плохой народ, гнилой»: иноземец выступил против русских и внезапно оказался в дурдоме

Фото: стоп-кадр из видео Осмелевший мигрант с плешивой бородой возомнил себя помощником Аллаха и призывал всех творить беспредел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх