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Microsoft обновила интерфейс ИИ-помощника Copilot для Windows Компания Microsoft приступила...

Microsoft обновила интерфейс ИИ-помощника Copilot для Windows Компания Microsoft приступила...

Microsoft обновила интерфейс ИИ-помощника Copilot для WindowsКомпания Microsoft приступила к тестированию новой версии приложения Copilot для Windows 11, которое открывает доступ к фирменному ИИ-помощнику софтверного гиганта.

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