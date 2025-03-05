Microsoft обновила интерфейс ИИ-помощника Copilot для Windows Компания Microsoft приступила...

Microsoft обновила интерфейс ИИ-помощника Copilot для WindowsКомпания Microsoft приступила к тестированию новой версии приложения Copilot для Windows 11, которое открывает доступ к фирменному ИИ-помощнику софтверного гиганта.
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