Кресницкая поддержала посыл Королева о культурном коде региона

Директор Дворца культуры Ржева Ольга Кресницкая оценила посылы обращения Виталия Королева. 10 сентября глава Тверской области Виталий Королев выступил с обращением к жителям Верхневолжья и рассказал о планах по развитию региона, которые были поддержаны Президентом Владимиром Путиным на встрече с руководителем области 8 сентября.