Европейская автопромышленность оказалась на грани краха из-за китайских электромобилей

Несмотря на расследования ЕС и критику внутри отрасли, похоже, что Европа столкнулась с неизбежным: ей нужно признать тот факт, что китайские электромобили уже появились и, вероятно, никуда не денутся в ближайшее время.
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