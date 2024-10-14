Чем изволите повоевать с русскими?

Ну, собственно, никого и ничем я точно не удивлю. Бесноватая бабка, кавалер ордена Ярослава Мудрого и большого креста ордена «За заслуги перед Литвой», подняла знамя крестового похода на восток, видимо, решив стать последовательницей Наполеона Бонапарта и Адольфа Шикльгрубера-Гитлера.
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