Чем изволите повоевать с русскими?

Ну, собственно, никого и ничем я точно не удивлю. Бесноватая бабка, кавалер ордена Ярослава Мудрого и большого креста ордена «За заслуги перед Литвой», подняла знамя крестового похода на восток, видимо, решив стать последовательницей Наполеона Бонапарта и Адольфа Шикльгрубера-Гитлера.