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Медведев призвал помнить о важности конвенции по предотвращению биологических опасностей

Медведев призвал помнить о важности конвенции по предотвращению биологических опасностей

Москва, 28 января. Присутствие в современном мире большого количества различных предприятий, способных производить опасные патогены, доказывает необходимость соблюдения конвенции по предотвращению биологических опасностей и контроль за процессами.

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