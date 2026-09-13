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Ростех: в зоне СВО провели сотни успешных запусков боеприпаса «Дань-Т»

Ростех: в зоне СВО провели сотни успешных запусков боеприпаса «Дань-Т»

Новый беспилотный боеприпас «Дань-Т» успешно применили в зоне специальной военной операции. Сотни запусков подтвердили его высокую эффективность, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в беседе с РИА «Новости» .

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