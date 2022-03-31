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Приморский край и Владивосток мечтает увидеть каждый 20-й житель России

Приморский край и Владивосток мечтает увидеть каждый 20-й житель России

Чаще всего россияне хотят побывать на Байкале, Алтае и Камчатке, а каждый 20-й из них мечтает посетить Приморский край и Владивосток.

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