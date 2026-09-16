Ансамбль Росгвардии выступил в Казани в честь 215-летия войск правопорядка

В Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 15 сентября в ходе гастролей прошел концерт орденоносного Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии (орден «За заслуги в культуре и искусстве») под управлением художественного руководителя и главного дирижера ансамбля – заслуженного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева.
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