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Татар-информ

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Ансамбль Росгвардии выступил в Казани в честь 215-летия войск правопорядка

Ансамбль Росгвардии выступил в Казани в честь 215-летия войск правопорядка

В Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 15 сентября в ходе гастролей прошел концерт орденоносного Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии (орден «За заслуги в культуре и искусстве») под управлением художественного руководителя и главного дирижера ансамбля – заслуженного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева.

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