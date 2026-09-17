В Сети засветился первый ноутбук на непредставленном процессоре Intel Nova Lake

Процессоры ожидаются в следующем году Процессоры Intel Nova Lake ожидаются теперь только в начале следующего года, но в Сети, похоже, уже засветился первый ноутбук с таким CPU.
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