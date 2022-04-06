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Спикер Госдумы Володин считает, что «адские» санкции играют против США

Спикер Госдумы Володин считает, что «адские» санкции играют против США

Решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы продавать газ недружественным странам за рубли, а также обсуждение вопроса о других товарах с рублевыми платежами «привели минфин США к истерике», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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