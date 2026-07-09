Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 556 подписчиков

В Пентагоне объявили о выделении $86 млн на разработку лазерного оружия

В Пентагоне объявили о выделении $86 млн на разработку лазерного оружия

В Пентагоне объявили о выделении $86 млн на разработку лазерного оружия для защиты от ракет и БПЛА. «Министерство войны объявило сегодня о заключении двух соглашений о создании совместной системы лазерного оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии