В Пентагоне объявили о выделении $86 млн на разработку лазерного оружия для защиты от ракет и БПЛА. «Министерство войны объявило сегодня о заключении двух соглашений о создании совместной системы лазерного оружия.
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