Громко на Курщине. Подоляка: "ВСУ начали "контрнаступ последней надежды"

ИМ

Ильдус Мамлеев

А что в Российской армии "Солнцепеки" с "Буратинами" закончились? Почему всю эту погань с говном до сих пор ещё не смешали? Уже полгода прошло и ни чего не изменилось, все стоят на своих позициях, бои местного значения... Свою русскую землю от фашистов не в состоянии освободить! А они спокойно выезжают и заезжает на танках в Россию! Так и запланировано в нашем Генштабе? Сколько нам Герасимов будет на уши лапшу вешать?