В Курском приграничье сегодня громко. Как сообщает военный блогер Юрий Подоляка, "ВСУ начали "контрнаступ последней надежды".
Громко на Курщине. Подоляка: "ВСУ начали "контрнаступ последней надежды"
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А что в Российской армии "Солнцепеки" с "Буратинами" закончились? Почему всю эту погань с говном до сих пор ещё не смешали? Уже полгода прошло и ни чего не изменилось, все стоят на своих позициях, бои местного значения... Свою русскую землю от фашистов не в состоянии освободить! А они спокойно выезжают и заезжает на танках в Россию! Так и запланировано в нашем Генштабе? Сколько нам Герасимов будет на уши лапшу вешать?
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16 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Не понятно, два дня военкоры писали о скоплении техники и военных на границе с Курщиной, а что ждали??
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14 час.
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