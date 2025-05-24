Бои у Купянска: разведка уничтожает танки, технику и пехоту ВСУ на подступах к городу (ВИДЕО)

Бои у Купянска: разведка уничтожает танки, технику и пехоту ВСУ на подступах к городу. В Харьковской области российские бойцы выслеживают и атакуют военную технику и боевиков ВСУ в застройке и лесополосах.
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