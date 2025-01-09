Названы главные риски для российской экономики

Главными рисками для российской экономики в 2025 году являются мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, который может решить, что нынешний уровень ключевой ставки недостаточно высок.
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