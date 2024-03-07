Подозрение на питание и ремонт Inno3d RTX3060ti

Привет Карта постоянного клиента во время ремонта. Обратите внимание: Экономный ремонт Iphone 8. Как видно из этих слов, блок питания, к которому была подключена эта карта, сломался, поэтому я просто восстановил другую карту.
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