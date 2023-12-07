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СССР-Россия

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«СМЕРШ» возрождается?

«СМЕРШ» возрождается?

Для борьбы со шпионами и диверсантами создана специальная служба военной контрразведки Игорь Веремеев    Как сообщил в своем Телеграм-канале член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, Россия создала в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях службу военной контрразведки по аналогии с советской структурой времен Великой Отечественной войны «СМЕРШ» (Смерть шпионам).

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
необходимо ещё и смертную казнь вернуть!
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