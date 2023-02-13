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Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС

Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС

Израиль ответил на ракетный удар, произведенный ХАМАСом в ночь на понедельник. Согласно сообщениям израильской прессы, с территории сектора Газа было выпущено 4 ракеты, 3 из которых были уничтожены в воздухе с помощью системы ПРО «железный купол».

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