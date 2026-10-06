Мошенники обчистили петербургскую агломерацию: как защитить свои деньги от аферистов?

Петербург и Ленинградская область стали главной мишенью для мошенников, которые за полгода 2026 года обчистили жителей на 6,3 миллиарда рублей.
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