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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фанаты обеспокоены отсутствием Marvel's Wolverine на Summer Game Fest 2025

Фанаты обеспокоены отсутствием Marvel's Wolverine на Summer Game Fest 2025

Фанаты обеспокоены отсутствием Marvel's Wolverine на Summer Game Fest 2025Несмотря на множество громких анонсов и премьер на Summer Game Fest 2025, одно отсутствие оказалось особенно заметным – Marvel’s Wolverine от Insomniac Games так и не появился.

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