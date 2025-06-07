Фанаты обеспокоены отсутствием Marvel's Wolverine на Summer Game Fest 2025

Фанаты обеспокоены отсутствием Marvel's Wolverine на Summer Game Fest 2025Несмотря на множество громких анонсов и премьер на Summer Game Fest 2025, одно отсутствие оказалось особенно заметным – Marvel’s Wolverine от Insomniac Games так и не появился.
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