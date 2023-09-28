Американский журналист: Вступить в ЕС Украине могут помешать польские консерваторы

Отношения Украины с Польшей, которая в начале украинского конфликта находилась чуть ли не впереди всей Европы, призывая поддержать Киев и ополчиться против Москвы, в последнее время становятся всё сложнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии