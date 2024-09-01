Жабогадюкинг: Нацисты пообещали сжечь жидобандеровцу Либкину ресторан

Помните как месяц назад одесский ресторатор и гнида Савва Либкин совершил подвиг по расписанию — прилюдно послал Артемия Лебедева на… За то, что тот в нашумевшем интервью Дудю сказал, что хочет свободно летать в Одессу самолетами «Аэрофлота».