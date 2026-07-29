Депутат Боярский: В России снижается число мошеннических преступлений

Принятие мер по борьбе с кибермошенниством привело к снижению числа таких преступлений в России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в «Сенеже» 29 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии