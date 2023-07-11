Мировое обозрение

157 подписчиков

Свежие комментарии

  • БОРИС ОСИПОВ
    Бла.бла.бла,Конченый Идиот!Пушков: Запад жаж...
  • Александр Кондаков
    а шо вы хотите от ЕВРЕЯ???Зеленский выступи...
  • Дмитрий Марченко
    Свершилось! теперь пшекам можно отключать газ, нефть! теперь пшеков-дипломатов можно выставить из страны и обьявить п...Сейм Польши призн...

Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита

Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита

В своей стратегии одновременной борьбы с Китаем и Россией Белый дом придаёт принципиальное значение превращению тройки США – КНР – РФ, (где по формуле Киссинджера двое в случае сплочения по определению побеждают третьего) в полноценную четвёрку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх