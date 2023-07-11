Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита

В своей стратегии одновременной борьбы с Китаем и Россией Белый дом придаёт принципиальное значение превращению тройки США – КНР – РФ, (где по формуле Киссинджера двое в случае сплочения по определению побеждают третьего) в полноценную четвёрку.
В своей стратегии одновременной борьбы с Китаем и Россией Белый дом придаёт принципиальное значение превращению тройки США – КНР – РФ, (где по формуле Киссинджера двое в случае сплочения по определению побеждают третьего) в полноценную четвёрку.
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