В пятницу в Москве ожидается потепление до +15°C без осадков. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщает, что ветер останется северо-восточным, а атмосферное давление составит 743 мм рт.
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