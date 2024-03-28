Музалевский доставил гуманитарный груз орловским бойцам

Депутаты облсовета доставили гуманитарный груз орловским бойцам под Луганск. Накануне, 27 марта, председатель облсовета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин привезли посылку от Орловщины бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции.
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