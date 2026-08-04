Посвящается событиям на Майдане 2013-2014 годов, когда проплаченные предатели захватили власть.
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Посвящается событиям на Майдане 2013-2014 годов, когда проплаченные предатели захватили власть.
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