Киев за три дня: 200 вертолетов участвовало в высадке десанта под столицей Украины

В самом начале СВО, в феврале 2022-го, у России, действительно, был шанс взять Киев за три дня: те, три дня, что героически сражались наши десантники в аэропорту под Гостомелем, оказавшись без поддержки основных сил.
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