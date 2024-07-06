Китай и Таджикистан поддерживают формирование инклюзивного правительства в Афганистане -- совместное заявление

Душанбе, 5 июля /Синьхуа/ -- Китай и Таджикистан в пятницу в совместном заявлении выступили в поддержку формирования в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп.
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