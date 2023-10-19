Четыре новые площадки ГТО открылись в Новосибирской области по нацпроекту

В Новосибирской области будут построены 32 новые площадки ГТО в 2023 году: 4 в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и 28 по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденной правительством региона.