В Госдуме предложили списывать гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев разработал законопроект, согласно которому гонорары артистов-иноагентов могут быть потрачены на реабилитацию участников специальной военной операции (СВО) и восстановление инфраструктуры новых регионов.
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