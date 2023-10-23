Недобросовестных подрядчиков отлучат от проведения капремонта на год

Ужесточены требования к организациям, привлекаемым к капитальному ремонту многоквартирных домов. А если на них поступят жалобы жильцов, то такие компании могут на год устранить от участия в торгах за контракты на капремонт.
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