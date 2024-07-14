Плющенко заявил, что некоторые депутаты просили его поддержать бойкот Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко, выступая в лектории "Знание" на VK Fest рассказал, что его просили поддержать бойкот летних Олимпийских игр - 2024, однако он отказался.
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