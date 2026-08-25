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Смолов о своем словаре на Спортсе’’: «Джизус, гайзы, это имба! Сенкс»

Бывший форвард « Краснодара », « Динамо » и « БроукБойз » Федор Смолов отреагировал на словарь  Смолова на Спортсе’‘.

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