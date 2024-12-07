🇷🇺🚁Кадры работы ударного вертолета Ка-52 ВКС России неуправляемыми ракетами с кабрирования по позициям украинских формирований на одном из направлений💥 #Россия #Донбасс #ВКСРФ #Ка52 #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🚁Кадры работы ударного вертолета Ка-52 ВКС России неуправляемыми ракетами с кабрирования по позициям украинских формирований на одном из направлений💥 #Россия #Донбасс #ВКСРФ #Ка52 #СВО.
Свежие комментарии