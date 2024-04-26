Петербурженка вместо должницы исполнила судебное решение и освободила квартиру от мусора

Позже она сможет взыскать расходы Петербурженка исполнила решение суда вместо своей соседки, которая за пять лет превратила их коммунальную квартиру с видом на Исаакиевский собор в помойку: 59-летней взыскательнице потребовалось несколько дней, чтобы очистить от мусора свою комнату и общий коридор, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.