T-Killah защищался, Седокова прослезилась, вспомнив Левина в «Мастер игры-2»

Пока Надя и Анна активно поддерживают друг друга, экс-бойфренду Бородиной не терпится их раскритиковать.
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