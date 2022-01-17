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Самарские власти обязали работодателей перевести на удаленную работу пожилых сотрудников

Власти Самарской области обязали работодателей перевести на удаленный формат работы пожилых сотрудников и работников с хроническими заболеваниями, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании.

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