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Столтенберг рассказал о поведении Зеленского в начале СВО

Столтенберг рассказал о поведении Зеленского в начале СВО

В начале специальной военной операции (СВО) президент Украины Владимир Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней.

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