Дипломат Жданова: «игра» НАТО против России может выйти из-под контроля

«Игра» НАТО может спровоцировать настоящую катастрофу. Об этом предупредила исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в интервью РИА «Новости».