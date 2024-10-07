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Дипломат Жданова: «игра» НАТО против России может выйти из-под контроля

Дипломат Жданова: «игра» НАТО против России может выйти из-под контроля

«Игра» НАТО может спровоцировать настоящую катастрофу. Об этом предупредила исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в интервью РИА «Новости».

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