Армия Непала подтвердила данные о спасении двух человек в туннеле ГЭС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Армия Непала подтвердила, что два человека были спасены в разрушенном в результате сильнейшего паводка 9 дней назад туннеле ГЭС на севере страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым