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ТАСС

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Армия Непала подтвердила данные о спасении двух человек в туннеле ГЭС

Армия Непала подтвердила данные о спасении двух человек в туннеле ГЭС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Армия Непала подтвердила, что два человека были спасены в разрушенном в результате сильнейшего паводка 9 дней назад туннеле ГЭС на севере страны.

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