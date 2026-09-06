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Нижегородская правда

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Психолог Рачковская назвала главные фразы абьюзера

Психолог Рачковская назвала главные фразы абьюзера

У каждого уважающего себя абьюзера в запасе есть несколько коронных фраз, с помощью которых он пробивает границы и рушит самооценку партнёра, не способного ему противостоять.

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