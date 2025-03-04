Высшая школа новых медиа выпустила первый поток управленцев

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Завершился первый поток программы «Высшей школы новых медиа», в рамках которого было подготовлено 54 руководителя федеральных и региональных СМИ, работающих в интернете, а также владельцев крупных каналов в социальных сетях.